FNAM denuncia atribuição ilegal de mais utentes a médicos de família

FNAM denuncia atribuição ilegal de mais utentes a médicos de família

Milhares de especialistas foram informados, por e-mail, de que a lista vai aumentar já a partir de março.

RTP /

Foto: Estela Silva - Lusa

VER MAIS
A Federação Nacional dos Médicos acusa o Governo de estar a atribuir ilegalmente mais utentes aos médicos de família.

A FNAM garante que tal só pode acontecer depois da articulação e negociação de critérios com cada unidade de saúde familiar, o que ainda não aconteceu este ano.

À RTP as autoridades de saúde negam estas inconformidades e garantem até que o processo ficou mais transparente com os médicos a receberem notificações de alterações em função da gestão das vagas.

Todavia, a estrutura sindical insiste que são decisões unilaterais e exige a suspensão imediata do processo.
PUB
PUB