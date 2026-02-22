País
FNAM denuncia atribuição ilegal de mais utentes a médicos de família
Milhares de especialistas foram informados, por e-mail, de que a lista vai aumentar já a partir de março.
Foto: Estela Silva - Lusa
A FNAM garante que tal só pode acontecer depois da articulação e negociação de critérios com cada unidade de saúde familiar, o que ainda não aconteceu este ano.
À RTP as autoridades de saúde negam estas inconformidades e garantem até que o processo ficou mais transparente com os médicos a receberem notificações de alterações em função da gestão das vagas.
Todavia, a estrutura sindical insiste que são decisões unilaterais e exige a suspensão imediata do processo.