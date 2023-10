Pedro Barreiros, secretário-geral da FNE, diz que esta proposta vai de encontro daquilo que era a disponibilidade da federação, o pagamento faseado do tempo de serviços dos professores.Em declarações à agência Lusa, Pedro Barreiros assumiu ter reservas à leitura feita pelo governo em relação à proposta do PSDA FNE considera assim positiva a proposta da reposição do tempo de serviço dos professores anunciada pelo PSD.