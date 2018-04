Partilhar o artigo Foca Rosinha é usada no tratamento de doentes com Alzheimer ou ansiedade generalizada Imprimir o artigo Foca Rosinha é usada no tratamento de doentes com Alzheimer ou ansiedade generalizada Enviar por email o artigo Foca Rosinha é usada no tratamento de doentes com Alzheimer ou ansiedade generalizada Aumentar a fonte do artigo Foca Rosinha é usada no tratamento de doentes com Alzheimer ou ansiedade generalizada Diminuir a fonte do artigo Foca Rosinha é usada no tratamento de doentes com Alzheimer ou ansiedade generalizada Ouvir o artigo Foca Rosinha é usada no tratamento de doentes com Alzheimer ou ansiedade generalizada