Fogo cerca carro dos bombeiros de Pinhel e deixa condutor com queimaduras graves
Foto: António Antunes - RTP
Um bombeiro da cooperação de Pinhel ficou com ferimentos graves, esta tarde, quando uma frente de fogo que lavra em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, cercou a viatura e causou queimaduras graves ao condutor.
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil conta que foi enviado o helicóptero do INEM para o local.
Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela afirmou à Lusa que o alerta foi dado por volta das 15h30, no concelho de Pinhel.
O incêndio que deflagrou, na quarta-feira, em Figueira de Castelo Rodrigo, já atingiu os concelhos de Almeida e Pinhel, também no distrito da Guarda.