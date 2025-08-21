Em direto
Fogo cerca carro dos bombeiros de Pinhel e deixa condutor com queimaduras graves

por João Santos Costa - Antena 1

Foto: António Antunes - RTP

Um bombeiro da cooperação de Pinhel ficou com ferimentos graves, esta tarde, quando uma frente de fogo que lavra em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, cercou a viatura e causou queimaduras graves ao condutor.

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil conta que foi enviado o helicóptero do INEM para o local.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela afirmou à Lusa que o alerta foi dado por volta das 15h30, no concelho de Pinhel.

O incêndio que deflagrou, na quarta-feira, em Figueira de Castelo Rodrigo, já atingiu os concelhos de Almeida e Pinhel, também no distrito da Guarda.

Às 16h00, o combate a este incêndio mobilizava 166 operacionais, 37 viaturas e sete meios aéreos, de acordo com a página da ANEPC.
