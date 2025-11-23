Fogo consome na totalidade fábrica de têxteis em Felgueiras

O alerta foi dado pelas 06:12 para um incêndio na localidade de Penacova, sendo a primeira informação a de que estaria a arder um armazém de têxteis lar, referiu Júlio Pereira.

Todavia, à chegada ao local, verificou-se ser a fábrica que estava a arder, acabando por ser totalmente consumida pelas chamas, acrescentou o comandante.

Segundo o responsável não há registo de feridos.

O fogo foi dado como extinto cerca das 09:10, disse.