País
Fogo consome na totalidade fábrica de têxteis em Felgueiras
Uma fábrica de têxteis lar foi totalmente consumida pelas chamas na última madrugada em Felgueiras, no distrito do Porto, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros locais, Júlio Pereira.
O alerta foi dado pelas 06:12 para um incêndio na localidade de Penacova, sendo a primeira informação a de que estaria a arder um armazém de têxteis lar, referiu Júlio Pereira.
Todavia, à chegada ao local, verificou-se ser a fábrica que estava a arder, acabando por ser totalmente consumida pelas chamas, acrescentou o comandante.
Segundo o responsável não há registo de feridos.
O fogo foi dado como extinto cerca das 09:10, disse.