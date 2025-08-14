Fogo de Arganil ameaça várias aldeias. Autarca queixa-se de falta de meios

O incêndio que deflagrou em Arganil na quarta-feira já chegou ao concelho vizinho de Pampilhosa da Serra e continua a alastrar-se devido à intensidade do vento, ameaçando as aldeias de Moura da Serra, Mourísia, Monte Frio e Relva Velha. Durante a tarde as pessoas em situação de risco, das aldeias de Moura da Serra e de Mourísia, foram retiradas das suas habitações.

Em declarações à RTP, o presidente da Câmara de Arganil disse que a situação é atualmente menos preocupante que no período da tarde, mas queixou-se da falta de meios sobretudo na parte da manhã até à hora do almoço.



"Houve efetivamente uma falha, uma falta de meios que prejudicou significativo uma janela de oportunidade que foi perdida e que foi completamente detetada e que não foi possível atuar devido à falta de meios no terreno", denunciou Luís Costa.