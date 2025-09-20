Fogo de duas frentes em Montalegre "está a ceder aos meios"

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso, o incêndio "tem duas frentes ativas e está a ceder aos meios".

"Há muito vento no local. Os meios aéreos foram embora, não podem atuar durante a noite. Esperamos boas evoluções durante a noite com a baixa da temperatura e aumento da humidade", disse a mesma fonte.

Questionada sobre o possível reforço de meios terrestres durante a noite, a mesma fonte disse que as entidades oficiais estavam a aguardar mais informações.

O combate ao incêndio contou também com um dispositivo das autoridades espanholas, incluindo cinco meios aéreos.

De acordo com o `site` de ocorrências da Proteção Civil, pelas 19:45 estavam no local 102 operacionais e 25 meios terrestres.

Durante o dia chegaram a estar no local pelo menos 11 meios aéreos.

O fogo teve início pelas 01:20 e propagou-se com duas frentes, uma das quais em direção a Espanha.

A agência de notícias espanhola EFE noticiou que as autoridades de Portugal e de Espanha se encontram em contacto para combater o incêndio, que ardia "com grande intensidade" na fronteira galega.