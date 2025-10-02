"Fogo de grande intensidade" em cobertura de prédio em Lisboa já foi extinto





“O incêndio teve proporções tais que é preciso trabalho de fundo para garantir isso, mas de momento não”, explicou.

Os bombeiros e a Proteção Civil continuam no local para removerem a água que acabou por entrar dentro de habitações durante os trabalhos dos operacionais.O comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, Jorge Santos, indicou aos jornalistas que“O edifício estava completamente vazio.Tivemos uma ativação dos meios pelas 7h24 e cinco minutos depois a primeira viatura iniciou os trabalhos”, afirmou.O responsável disse ainda que terá havido um outro incêndio há dois dias “que ficou completamente extinto”, sendo que “a origem desta situação nova é desconhecida”.Os moradores dos prédios vizinhos estão sem condições de regressar a casa, de acordo com o comandante.