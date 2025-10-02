"Fogo de grande intensidade" em cobertura de prédio em Lisboa já foi extinto
Um incêndio deflagrou na manhã desta quinta-feira na cobertura de um prédio na Rua dos Prazeres, em Lisboa, sem causar feridos ou desalojados. As chamas tiveram início pelas 7h00 e foram entretanto extintas, mas os moradores dos edifícios vizinhos ficaram temporariamente impedidos de regressar a casa.
Os bombeiros e a Proteção Civil continuam no local para removerem a água que acabou por entrar dentro de habitações durante os trabalhos dos operacionais.
O comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, Jorge Santos, indicou aos jornalistas que uma das partes do edifício já estava devoluta.
“O edifício estava completamente vazio. Deparámo-nos apenas com um fogo de grande intensidade no nível da cobertura. Tivemos uma ativação dos meios pelas 7h24 e cinco minutos depois a primeira viatura iniciou os trabalhos”, afirmou.
O responsável disse ainda que terá havido um outro incêndio há dois dias “que ficou completamente extinto”, sendo que “a origem desta situação nova é desconhecida”. Os moradores dos prédios vizinhos estão sem condições de regressar a casa, de acordo com o comandante.
“O incêndio teve proporções tais que é preciso trabalho de fundo para garantir isso, mas de momento não”, explicou.
