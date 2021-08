Fogo de Odemira ameaça estender-se a Silves e desaloja 17 pessoas

", tendo sido deslocadas 17 pessoas nos três concelhos, por precaução, informou o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), durante a madrugada.





No local combatem atualmente as chamas 639 operacionais, apoiados por 225 veículos e 12 máquinas de rasto, estando previsto o reforço de meios nas próximas horas, informou a mesma fonte.





O resultado do trabalho dos operacionais no terreno começa a ver-se", com o fogo a "começar a ceder ao combate", mas "ainda há muitas horas de trabalho pela frente".





", disse o comandante Pedro Araújo.O combate ao incêndio, que mantém duas frentes ativas, em mato e povoamento misto, de sobreiros, pinheiros e eucaliptos, está a ser dificultado pelo vento e pelos acessos difíceis.", uma "", explicou o comandante.", acrescentou.As chamas já fizeram um ferido grave, um civil de 20 anos que sofreu queimaduras e foi transportado para o hospital, tendo ainda um bombeiro sido assistido no local, por ter sofrido uma entorse, acrescentou fonte da ANEPC.", explicou a mesma fonte.O homem "", tendo ainda "uma área queimada considerável", assinalou, frisando tratar-se do "único ferido" por agora, dado que o bombeiro foi apenas assistido no local.A operação de combate envolveu, ao longo do dia e noite, meios dos bombeiros e da Força Especial de Proteção Civil, assim como a AFOCELCA, GNR e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).