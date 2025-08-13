Fogo de Trancoso consumiu quase 14.000 hectares

O EFFIS, que se baseia em imagens de satélite do programa Europeu Copernicus, precisa que a área ardida do incêndio que começou em Trancoso e alastrou para os concelhos de Fornos de Algodres, Aguiar da Beira e Celorico da Beira totaliza 13.741 hectares.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) dá conta que desde 01 de janeiro arderam em Portugal 63.247 hectares, metade dos quais nas últimas três semanas, e deflagraram 5.963 incêndios, sendo a maioria nas regiões do Norte e Centro.

A área ardida este ano é nove vezes maior do que no mesmo período do ano passado e a segunda desde 2017.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural desde 2 de agosto.