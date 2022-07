Fogo deixa rasto de destruição em Mogadouro, concelho de Ansião

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Com o aumento da temperatura, ao longo do dia de quarta-feira, e um incêndio ainda ativo em Ansião, o trabalho dos operacionais no terreno complica-se para evitar que o fogo se alastre a outras localidades. Além disso, as autoridades ainda estão a assegurar que não há reativações de outras frentes deste incêndio.