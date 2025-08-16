Fogo deixou rasto de destruição "muito grande" em Aguiar da Beira

"Arderam várias casas, duas ou três habitadas, e as restantes eram segunda habitação. Não consigo quantificar ao certo o total de habitações afetadas, esse é um levantamento que vamos iniciar na próxima semana, se o fogo deixar", afirmou hoje o presidente do município, Virgílio Cunha, à agência Lusa.

O autarca aguiarense afirmou que o fogo atingiu sobretudo barracões e armazéns agrícolas, alfaias, terrenos cultivados, pastos, fenos e soutos e pinhais.Hoje sábado a situação é "muito mais calma" do que na sexta-feira em Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, onde os operacionais e a população estão atentos aos reacendimentos."Estamos a consolidar as frentes que havia por causa de alguns reacendimentos entre Sequeiros e Fonte Arcadinha, em Ponte do Abade, Gradiz e Barranha", referiu o autarca.No local estão bombeiros, populares e funcionários do município, apoiados por dezenas de viaturas e um helicóptero."A situação ainda nos preocupa, mas nada de comparável com o que se viveu na sexta-feira", sublinhou.Virgílio Cunha adiantou que agora o vento acalmou, o que é uma "grande ajuda"."Não é nada parecido com o que tivemos ontem [sexta-feira]. Hoje, sopra com menos intensidade e sempre no mesmo quadrante", disse.O concelho de Aguiar da Beira começou a ser atingido, na quarta e quinta-feira, pelos fogos que tiveram início em Trancoso, no distrito da Guarda, e Sernancelhe e Sátão, no distrito de Viseu.