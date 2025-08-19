Fogo descontrola-se e leva ao confinamento de moradores de Vale Frechoso em Vila Flor

O presidente da Câmara Municipal, Pedro Lima, referiu que a situação está a ficar complicada, com o descontrolo da única frente que estava ativa.

Para já não há habitações ameaçadas, mas teme-se que isso aconteça, devido ao vento. Ainda assim, os moradores já estão confinados na igreja, por precaução.

O caminho municipal 603, que liga à aldeia, está cortado.

Esta manhã, o comandante sub-regional de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, avançou, à Lusa, que havia apenas uma frente ativa em Vale Frechoso, Vila Flor, e que o incêndio estava resolvido em Mirandela e Alfândega da Fé. Com o vento forte, o cenário é agora outro e a situação complica-se.

Em Alfândega da Fé, houve um reacendimento na aldeia de Valverde.

Em declarações à Agência Lusa, Manuel Vieira, vice-presidente da União das Freguesias de Eucísia, Gouveia e Valverde, explicou que o fogo "lavra com intensidade" e, apesar de não haver habitações, para já, em perigo, as chamas dirigem-se nesse sentido.

"O fogo começou em Valverde, mas se for em direção à serra aí fica perigoso", afirmou.

Nesta localidade estão vários operacionais a tentar combater o incêndio, mas, devido à extensa coluna de fumo, os meios aéreos estão com dificuldades em atuar.

O IC5 entre Junqueira e Alfândega da Fé também já foi cortado ao trânsito.