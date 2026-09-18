Fogo em Aveiro começa a ceder, A1 mantém-se cortada
Um incêndio florestal obrigou ao corte da autoestrada do Norte nos dois sentidos, na zona de Aveiro. Pelas 19h00 estavam a combater o fogo mais de 305 operacionais no terreno, 88 meios terrestres e sete meios aéreos.
(em atualização)
A A1 foi cortada pelas 14h00 entre Aveiro Sul e Albergaria entre os quilómetros 233 e 249. O incêndio deflagrou pelas 12h30 numa zona florestal da freguesia de Eixo e Eirol, no concelho de Aveiro.
Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil combatem o fogo 305 operacionais, auxiliados por 88 viaturas em terra e sete meios aéreos.
De acordo com a mesma fonte, a A1 foi cortada pelas 14:00 entre Aveiro Sul e Albergaria (entre os quilómetros 233 e 249).
"Como alternativas, temos a A25, a A17 e a Estrada Nacional 235", acrescentou a fonte da GNR.