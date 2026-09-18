Fogo em Aveiro dado como dominado

Em declarações à Lusa, o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro, disse que o incêndio foi dado como dominado, não havendo registo de vítimas, nem danos em habitações.

O responsável referiu ainda que o combate às chamas foi dificultado pelo vento forte que se fez sentir e pela "pouca ou nenhuma limpeza do povoamento florestal de eucalipto".

Este incêndio chegou a ser combatido por mais de três centenas de operacionais auxiliados por 11 meios aéreos.

Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 22:30, o fogo mobilizava 295 operacionais, apoiados por 93 meios terrestres.

O incêndio, para o qual foi dado o alerta às 12:30, começou na zona de Eixo/Eirol e avançou rapidamente em direção da A1, que esteve cortada ao trânsito durante mais de cinco horas.

Segundo a GNR, a Autoestrada foi cortada às 14:00 nos dois sentidos, entre Aveiro Sul e Albergaria, tendo sido reaberta cerca das 19:30.

Como consequência do corte da A1, verificaram-se grandes filas de trânsito durante a tarde nas vias usadas pelos automobilistas como alternativa, nomeadamente a A25, a A17 e a Estrada Nacional 235.