Fogo em Aveiro obriga ao corte da A1 nos dois sentidos

(em atualização)

A A1 foi cortada pelas 14h00 entre Aveiro Sul e Albergaria entre os quilómetros 233 e 249. O incêndio deflagrou pelas 12h30 numa zona florestal da freguesia de Eixo e Eirol, no concelho de Aveiro.



As autoridades estão com receio que o fogo se propague e chegue ao concelho de Águeda.

Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil combatem o fogo 269 operacionais, auxiliados por 74 viaturas em terra e 8 meios aéreos.

De acordo com a mesma fonte, a A1 foi cortada pelas 14:00 entre Aveiro Sul e Albergaria (entre os quilómetros 233 e 249).

"Como alternativas, temos a A25, a A17 e a Estrada Nacional 235", acrescentou a fonte da GNR.