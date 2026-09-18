Fogo em Aveiro obriga ao corte da A1 nos dois sentidos
Um incêndio florestal obrigou ao corte da autoestrada do Norte nos dois sentidos, na zona de Aveiro. Pelas 17h00 estavam a combater o fogo mais de 274 operacionais no terreno, 76 meios terrestres e oito meios aéreos.
(em atualização)
A A1 foi cortada pelas 14h00 entre Aveiro Sul e Albergaria entre os quilómetros 233 e 249. O incêndio deflagrou pelas 12h30 numa zona florestal da freguesia de Eixo e Eirol, no concelho de Aveiro.
As autoridades estão com receio que o fogo se propague e chegue ao concelho de Águeda.
Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil combatem o fogo 269 operacionais, auxiliados por 74 viaturas em terra e 8 meios aéreos.
De acordo com a mesma fonte, a A1 foi cortada pelas 14:00 entre Aveiro Sul e Albergaria (entre os quilómetros 233 e 249).
"Como alternativas, temos a A25, a A17 e a Estrada Nacional 235", acrescentou a fonte da GNR.