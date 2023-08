Fogo em Carrazeda de Ansiães continua ativo e com uma frente

"O fogo, que tem uma frente ativa, lavra numa zona de mato e pinhal de difíceis acessos. Não há localidades nem pessoas em risco", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro, acrescentando que durante a manhã o combate vai ser reforçado com meios aéreos.

Às 7h15, o incêndio mobilizava 154 operacionais, com o apoio de 52 veículos.

O alerta para o fogo foi dado às 15h26, em Areias, freguesia de Amedo e Zedes, concelho de Carrazeda de Ansiães.

De acordo com informação disponível no site da Autoridade Nacional e Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 7h15 estava também ativo um incêndio em Teixeira e Teixeiró e Casal, em Baião, no distrito do Porto, mobilizando 75 operacionais, com o apoio de 24 operacionais.