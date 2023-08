Fogo em Carrazeda de Ansiães em fase de conclusão

A fonte disse à agência Lusa que o fogo, que deflagrou pelas 15h26 de segunda-feira, em Areias, freguesia de Amedo e Zedes, concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, entrou esta manhã em resolução e, pelas 9h30, já se encontrava em fase de conclusão.

No terreno, segundo adiantou Abílio Félix, comandante dos bombeiros de Carrazeda de Ansiães, os operacionais vão manter-se atentos "aos muitos pontos quentes" que ainda existem.

Pelas 9h50, o incêndio mobilizava 171 operacionais, com o apoio de 56 veículos e um meio aéreo.

Abílio Félix disse ainda que duas máquinas de rastos também se encontram em trabalhos na zona do incêndio que queimou mato, pinhal e ainda algumas culturas agrícolas.

O comandante referiu que os "difíceis acessos" foram o maior entrave encontrado pelos operacionais no combate a este fogo.

Na segunda-feira, o incêndio chegou a ter três frentes ativas e para ajudar nas operações foram cortadas temporariamente ao trânsito o Itinerário Complementar 5 (IC5), nos dois sentidos, junto ao nó de Pinhal do Norte, e a estrada entre as aldeias de Pinhal do Norte e Areias.