Fogo em Castelo Branco mantém duas frentes ativas

Em declarações à agência Lusa, pelas 09:20, Leopoldo Rodrigues explicou que a noite "foi muito melhor" do que a anterior.

"Felizmente, a noite foi melhor do que a anterior. A temperatura desceu e houve um aumento da humidade, o que provocou uma progressão mais lenta das chamas", disse.

O autarca adiantou que o dia de hoje também já permite a operação dos meios aéreos, pelo que o objetivo principal passa por tentar, pelo menos, circunscrever o fogo.

"Vamos tentar com os meios aéreos - que não foi possível utilizar na segunda e na terça-feira -- pelo menos limitar o fogo".

Este incêndio entrou em Castelo Branco a partir do concelho do Fundão, tendo origem em Arganil, no distrito de Coimbra, onde deflagrou na quarta-feira, pelas 05:00.

Este incêndio já se estendeu também aos concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Covilhã (Castelo Branco).

A Câmara de Castelo Branco ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil ao final da noite de domingo.