Fogo em Castro Daire dominado mas meios ainda no local

"O incêndio foi dominado esta manhã, cerca das 06:00, mas ainda estão alguns meios no local", adiantou a fonte à agência Lusa.

Às 18:45 ainda se encontravam na zona do fogo 63 operacionais com 22 viaturas.

Este incêndio chegou a ter duas frentes, uma com um quilómetro e a outra com um quilómetro e meio, ao final da tarde de sexta-feira.

Na sexta-feira, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) admitiu que se tratava de um "incêndio complexo" com "elevadas velocidades de propagação".

O alerta deste incêndio, em Bustelo, freguesia de Almofala, concelho de Castro Daire, distrito de Viseu, aconteceu pelas 17:00.

Pelas 20:30, o incêndio era combatido por 241 operacionais apoiados por 71 veículos, segundo a página da internet da ANEPC.

Durante a tarde estiveram também meios aéreos a ajudar no combate ao fogo.