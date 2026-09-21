Fogo em Castro Daire já dominado - Proteção Civil

De acordo com um porta-voz do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo foi dado como dominado pouco antes das 05:00.

De acordo com o portal da ANEPC na Internet, ainda se encontram no terreno 128 operacionais, apoiados por 36 viaturas.

O alerta para este incêndio em terreno florestal em Custilhão, no concelho de Castro Daires, foi dado às 20:33 de domingo.