País
Fogo em Castro Daire já dominado - Proteção Civil
O incêndio que deflagrou no domingo à noite no concelho de Castro Daires, no distrito de Viseu, está dominado, afirmou hoje à Lusa fonte oficial da Proteção Civil.
De acordo com um porta-voz do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo foi dado como dominado pouco antes das 05:00.
De acordo com o portal da ANEPC na Internet, ainda se encontram no terreno 128 operacionais, apoiados por 36 viaturas.
O alerta para este incêndio em terreno florestal em Custilhão, no concelho de Castro Daires, foi dado às 20:33 de domingo.
Tópicos