Fogo em Castro Verde está dominado

"O incêndio foi dominado durante a última madrugada. Vamos agora fazer o rescaldo e ficar em vigilância, porque é uma área muito grande", adiantou Vítor Silva.



No combate às chamas ficaram feridos cinco bombeiros, dois com gravidade, ambos da corporação de Cuba, que foram transportados de helicóptero um para o Hospital de Santa Maria e o outro para o Hospital de São José, ambos em Lisboa, indicou o mesmo responsável.



Os outros dois bombeiros, que sofreram ferimentos ligeiros, um da corporação de Ferreira do Alentejo e outro da corporação de Castro Verde, foram ambos assistidos no local.



O quinto ferido é um bombeiro da corporação de Alvito, que foi transportado para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Castro Verde.



O incêndio chegou a mobilizar 165 operacionais, com o apoio de 60 veículos. Durante a tarde estiveram também envolvidos três meios aéreos no combate ao incêndio.



A Estrada Nacional 2 foi cortada ao trânsito entre Castro Verde e a localidade de Carregueiro e o Itinerário Principal 2 entre a povoação de Entradas e Castro Verde, tendo ambos já reaberto ao trânsito, indicou fonte da GNR.



O alerta foi dado às 17h07 de segunda-feira, tendo o fogo de "grandes dimensões" em áreas de mato e seara deflagrado em Lagoa da Mó, perto de Casével, concelho de Castro Verde, referiu o Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja.