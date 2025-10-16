Fogo em edifício devoluto no Parque da Saúde da Guarda em rescaldo

"O incêndio foi dado como dominado às 07:40, encontrando-se os operacionais a realizar os trabalhos de rescaldo", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela.

O fogo, cujo alerta foi dado às 05:00 de hoje e não causou vítimas, deflagrou num edifício devoluto dentro do Parque da Saúde, na zona do antigo sanatório Sousa Martins, não se propagou, nem colocou em risco o Hospital.

Às 08:00 estavam no local 42 operacionais, com o apoio de 14 veículos.