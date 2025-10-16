Fogo em edifício devoluto no Parque da Saúde da Guarda

"O fogo, que ainda está ativo, está confinado ao edifício devoluto, não havendo risco para outros edifícios, nem para o Hospital", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela adiantou.

O alerta para o incêndio, na zona do antigo sanatório, foi dado às 05:00 de hoje.

Às 06:30 estavam no local 52 operacionais, com o apoio de 15 veículos.