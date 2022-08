Fogo em Gouveia está dominado

Pelas 3h30, mantinham-se no terreno 212 operacionais, apoiados por 61 viaturas, de acordo com o "site" da ANEPC.

O fogo deflagrou pelas 15h41 de quinta-feira em Nabais, concelho de Gouveia, distrito da Guarda, no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) e obrigou à evacuação do parque de campismo do Curral do Negro por precaução.

Também na Serra da Estrela, o fogo que desde 6 de agosto atingiu concelhos dos distritos da Guarda e Castelo Branco, já dominado, mobilizava ainda no terreno 767 bombeiros e 270 meios terrestres, pelas 3h30, de acordo com a página da ANEPC.