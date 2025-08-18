Fogo em Leiria está em consolidação e EN113 continua encerrada

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria adiantou à agência Lusa que os operacionais estão a "terminar a consolidação dos pontos quentes", mas o fogo "já não oferece qualquer perigo".

O alerta para o fogo em Vale Sumo, na União de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça, no concelho de Leiria, foi dado pelas 13:03.

O incêndio chegou a ter uma frente ativa numa zona de mato.

De acordo com fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Leiria, o incêndio obrigou ao corte da EN113, em ambos os sentidos, entre os Olivais e a Quinta da Sardinha, que pelas 18:15 ainda se encontrava encerrada.