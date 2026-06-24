Fogo em Loulé em fase de resolução

"Temos a registar quatro bombeiros com ferimentos ligeiros com traumas, resultado de quedas, e um assistido no local", disse a mesma fonte.

Pelas 07h30, mantinham-se no local 346 operacionais, apoiados por 120 meios técnicos e 10 máquinas de rasto.

O incêndio, que deflagrou às 10h49 de terça-feira, chegou a circundar várias aldeias, mas não houve necessidade de retirar pessoas.

c/Lusa