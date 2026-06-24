País
Fogo em Loulé em fase de resolução
O incêndio que deflagrou na terça-feira numa zona rural da freguesia do Ameixial, em Loulé, no distrito de Faro, foi dado como dominado pelas 04h00 de hoje e está em resolução.
"Temos a registar quatro bombeiros com ferimentos ligeiros com traumas, resultado de quedas, e um assistido no local", disse a mesma fonte.
Pelas 07h30, mantinham-se no local 346 operacionais, apoiados por 120 meios técnicos e 10 máquinas de rasto.
O incêndio, que deflagrou às 10h49 de terça-feira, chegou a circundar várias aldeias, mas não houve necessidade de retirar pessoas.
c/Lusa