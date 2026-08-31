Fogo em mato corta IC1 no concelho de Santiago do Cacém

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária está cortada ao quilómetro 617 do IC1 devido a um fogo para o qual foi dado alerta às 16:09.

Segundo a mesma fonte, o incêndio teve origem numa viatura que se incendiou, alastrando as chamas ao mato.

Por volta das 17:30 de hoje, de acordo com o `site` da Proteção Civil, as chamas estavam a ser combatidas por 90 operacionais, apoiados por 24 veículos e sete meios aéreos.