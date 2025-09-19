Fogo em mato em Castro Daire mobiliza 13 meios aéreos

"É um incêndio em mato e não há qualquer localidade em risco", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

O alerta aconteceu pelas 11:05 para a localidade de Vale Abrigoso, na freguesia de Mezio e Moura Morta, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.

Pelas 13:45, combatiam o incêndio 273 operacionais, apoiados por 75 veículos e oito meios aéreos, segundo informação recolhida na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).