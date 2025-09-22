Fogo em Mem Martins condiciona circulação no IC19 entre Lisboa e Sintra

Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, o incêndio deflagrou às 16:43 e estava a ser combatido, pelas 18:00, por 86 operacionais, apoiados por 25 veículos e um meio aéreo.

"O incêndio encontra-se em resolução, portanto os meios já conseguiram circunscrever o incêndio, de forma a que ele não saia do perímetro que já atingiu", explicou à Lusa.

O responsável indicou ainda uma pessoa recebeu assistência médica no local, por inalação de fumos, mas que não houve necessidade de ser transportada para unidade hospitalar.

Também na sequência do incêndio, a circulação no IC19 chegou a estar cortada em ambos os sentidos, mas pelas 18:00 estava operacional em duas faixas no sentido Lisboa-Sintra, mantendo-se encerrada no sentido oposto.

"À partida será uma questão de tempo, até que haja condições de segurança para que o trânsito possa ser reaberto", acrescentou a fonte.