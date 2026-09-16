Fogo em Mirandela em fase de resolução

"O incêndio não colocou em risco povoações e não há vítimas a registar", adiantou fonte do Comando Sub-Regional de Terras de Trás-os-Montes, acrescentando que às 08:15 estavam no local 173 operacionais, com o apoio de 71 veículos.

Também o incêndio que deflagrou na segunda-feira em Alvito da Beira, no concelho de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, entrou em fase de resolução às 00:20 de hoje.

Fonte do Comando Sub-Regional da Beira Baixa adiantou à Lusa, às 06:45, que o fogo entrou em fase de resolução, mobilizando ainda 520 operacionais, apoiados por 181 veículos.

O incêndio que deflagrou às 19:26 de segunda-feira também em Proença-a-Nova, na povoação de Atalaia tinha entrado já na terça-feira em fase de conclusão, segundo a mesma fonte.

Às 08:15 mantinha-se ativo o fogo que deflagrou cerca das 15:30 de terça-feira no Monte Lameira, em Portel, no distrito de Évora, mobilizando 345 operacionais, com o apoio de 226 veículos.

Fonte do Comando Sub-Regional Alentejo Central indicou a essa hora que por causa do incêndio a circulação rodoviária está interrompida na Estrada Nacional 538 (EN 238) entre Portel e Amieira e no Itinerário Principal 2 (IP2) na zona de Portel.

Também por dominar estava às 08:15 o fogo rural para o qual foi dado alerta às 22:59 de terça-feira em Ligares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, com 120 operacionais, 32 veículos e dois meios aéreos envolvidos nas operações de combate.