Fogo em Murça entrou em resolução

A reativação aconteceu pelas 16:00 de hoje numa zona de mato, não colocou em risco aldeias e os meios de combate foram reforçados no local.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 20:10 estavam mobilizados para este incêndios 215 operacionais e 67 viaturas.

O fogo deflagrou pelas 14:30 de sexta-feira, na União de Freguesias de Carva e Vilares, progrediu para a área de Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.

Este incêndio entrou em resolução no sábado, tendo sofrido uma reativação ao início da tarde desse dia, voltando a entrar em fase de resolução no sábado à noite.

Já hoje tinha sido dado como estando em conclusão, depois em vigilância e, pelas 16:00, sofreu uma nova reativação.