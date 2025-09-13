Fogo em Murça mantém-se ativo

Segundo a mesma fonte, que falava à Lusa pelas 16:00, não há conhecimento de vítimas.

Hoje de manhã, este fogo chegou a ser dado como dominado.

"Neste momento temos o incêndio dominado, em processo de resolução", disse na ocasião o comandante sub-regional do Douro, Miguel Fonseca.

Pelas 16:20, combatiam o incêndio em mato 355 operacionais apoiados por 106 veículos e nove meios aéreos, de acordo com os dados disponibilizados na página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O fogo deflagrou pelas 14:30 de sexta-feira, na União de Freguesias de Carva e Vilares, progrediu para a área de Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.

Durante a tarde de sexta-feira, o vento dificultou o combate e chegaram a estar mobilizados 14 meios aéreos para esta ocorrência, que teve duas frentes ativas, uma delas a arder com intensidade virada à aldeia de Fiolhoso, e a outra virada a Perafita, já no concelho de Alijó.