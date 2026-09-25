Fogo em Odemira continua ativo com reforço de meios de combate

Uma porta-voz do Comando Sub-regional do Alentejo Litoral da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) confirmou que as chamas continuam por dominar.

A mesma fonte sublinhou que já houve um reforço de meios no combate ao fogo em Nave Redonda.

De acordo com o portal da ANEPC, estavam no local 439 operacionais, apoiados por 149 viaturas, pelas 05:45.

O alerta para o incêndio foi dado na quinta-feira à tarde, às 16:51.

Pouco antes da meia-noite, o oficial de operações da ANEPC, Paulo Santos, disse à Lusa que dois bombeiros ficaram feridos na sequência de um acidente com um veículo de combate a incêndios, consumido pelas chamas.

O dirigente referiu que na sequência de um acidente com um veículo de combate a incêndios dos bombeiros de Portimão, dois operacionais sofreram ferimentos ligeiros.

O veículo acabou por ser consumido pelas chamas, acrescentou.

Sobre o fogo, Paulo Santos referiu que este se estava a desenvolver com "grande velocidade e intensidade", estando o "combustível seco, as zonas com orografia mais complicada" a dificultar o combate.

O oficial realçou ainda que as populações devem estar atentas às indicações das autoridades: "Temos equipas especializadas no reconhecimento da situação, que vão identificando os pontos mais sensíveis e decidem a evacuação ou a deslocação das populações caso seja necessário".