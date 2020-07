Fogo em Oleiros continua a ser o mais preocupante

Durante a noite no terreno continuaram a comabter as chamas em Oleiros, Sertã e Proença-a-Nova 900 bombeiros.



A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indica que o distrito com mais meios é o de Castelo Branco, onde lavra um incêndio florestal desde as 15h31 de sábado, no concelho de Oleiros, que está a ser combatido 915 operacionais e 287 viaturas.



No mesmo distrito, registam-se outros fogos, mas já em conclusão, nos concelhos de Idanha-a-Nova e Fundão, com menos de uma dezena de operacionais.



No distrito de Bragança, 182 operacionais com 65 viaturas combatem ainda as chamas num incêndio em mato no concelho de Vinhais, uma ocorrência que começou às 14h10 de sábado.



O incêndio no concelho de Vila Flor, onde estão 69 bombeiros e 20 viaturas já está em fase de conclusão, segundo a ANEPC.



Já no distrito de Leiria, no concelho de Figueiró dos Vinhos, regista-se um incêndio em mato que começou às 20h38 onde estão 20 operacionais e seis viaturas.



Dos 36 fogos ativos, seis estão em curso dois em resolução e 28 em conclusão.