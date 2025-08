Fogo em Penafiel que alastrou a Gondomar em resolução

De acordo com o Comando Sub-Regional de Operações de Socorro do Tâmega e Sousa, o fogo entrou em resolução às 11:59, mantendo-se no terreno 209 operacionais, apoiados por 63 meios terrestres.

Já o vereador da Proteção Civil de Penafiel, Rodrigo Lopes, indicou à Lusa, cerca das 12:15, que os meios terrestres estavam a ser apoiados por dois aviões canadair para manter a vigilância e fazer descargas de água para eliminar todos os focos.

"As combustões se não forem apagadas são muito perigosas. Mas, agora as coisas estão muito mais calmas, estamos a fazer o rescaldo. Vamos ter também uma máquina de rasto para fazer consolidação. A preocupação é fazer um bom rescaldo", disse o autarca.

Durante a noite, a população da Aldeia da Serra, na freguesia de Capela, em Penafiel, foi levada pela GNR para o largo da localidade, mas, de acordo com o vereador, "não houve casas em perigo e a medida deveu-se a precaução".

Quanto a estragos com este incêndio que chegou a ter várias frentes ativas em Penafiel e Gondomar, Rodrigo Lopes disse que não há registo de casas ardidas, mas o mesmo não aconteceu com "uma pequena sucata e um o outro abrigo agrícola".

"Em área ardida estima-se que, na parte de Penafiel, esteja próximo dos 900 hectares, o que é muito para um incêndio só", lamentou, assegurando que os serviços da autarquia prestarão "todo o apoio, nomeadamente social, necessário aos afetados".