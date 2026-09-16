Fogo em Proença-a-Nova em fase de resolução

Fonte do Comando Sub-Regional da Beira Baixa adiantou à Lusa que o fogo entrou em fase de resolução, mobilizando às 06:45 de hoje 551 operacionais, apoiados por 187 veículos.

O incêndio que deflagrou às 19:26 de segunda-feira também em Proença-a-Nova, na povoação de Atalaia entrou na terça-feira em fase de conclusão, segundo a mesma fonte.

Às 06:45 estavam ativos em Portugal continental incêndios em Portel (Évora), Mirandela (Bragança) e Ligares (Bragança), de acordo com informação disponível na página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC),

O incêndio que deflagrou às 15:31 de terça-feira no Monte Lameira, em Portel, no distrito de Évora, mobilizava pelas 06:45 de hoje 342 operacionais, com o apoio de 124 veículos.

Por dominar estava também, o fogo em Cedães, no concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, que começou às 14:11 de terça-feira, mobilizando 169 operacionais, com o apoio de 69 veículos.

Ativo estava também pelas 06:45 o incêndio que deflagrou às 22:59 de terça-feira em Ligares, Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e que estava a ser combatido por 107 operacionais, com o apoio de 31 veículos.