Fogo em Proença-a-Nova em fase de resolução
O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Alvito da Beira, no concelho de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, entrou em fase de resolução às 00:20 de hoje, disse à Lusa fonte da proteção civil.
Fonte do Comando Sub-Regional da Beira Baixa adiantou à Lusa que o fogo entrou em fase de resolução, mobilizando às 06:45 de hoje 551 operacionais, apoiados por 187 veículos.
O incêndio que deflagrou às 19:26 de segunda-feira também em Proença-a-Nova, na povoação de Atalaia entrou na terça-feira em fase de conclusão, segundo a mesma fonte.
Às 06:45 estavam ativos em Portugal continental incêndios em Portel (Évora), Mirandela (Bragança) e Ligares (Bragança), de acordo com informação disponível na página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC),
O incêndio que deflagrou às 15:31 de terça-feira no Monte Lameira, em Portel, no distrito de Évora, mobilizava pelas 06:45 de hoje 342 operacionais, com o apoio de 124 veículos.
Por dominar estava também, o fogo em Cedães, no concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, que começou às 14:11 de terça-feira, mobilizando 169 operacionais, com o apoio de 69 veículos.
Ativo estava também pelas 06:45 o incêndio que deflagrou às 22:59 de terça-feira em Ligares, Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e que estava a ser combatido por 107 operacionais, com o apoio de 31 veículos.