Fogo em Resende continua ativo

Fogo em Resende continua ativo

O incêndio que deflagrou na quinta-feira em Resende, no distrito de Viseu, continuava às 06:20 de hoje ativo, mobilizando mais de 200 operacionais, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Arquivo AFP

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"O incêndio continua por dominar, com uma frente ativa. Não há populações em risco nem vítimas, com exceção da bombeira que ficou ferida na quinta-feira na sequência de uma queda de árvore", adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Tâmega e Sousa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Uma bombeira da corporação de Resende foi atingida por uma árvore de grande porte na quinta-feira, ficando ferida com gravidade.

O alerta para o fogo que deflagrou na localidade de Barrô, concelho de Resende, no distrito de Viseu, foi dado pelas 20:36 de quinta-feira.

Às 06:20 estavam no local 221 operacionais, com o apoio de 70 bombeiros.

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