Fogo em Resende continua ativo

"O incêndio continua por dominar, com uma frente ativa. Não há populações em risco nem vítimas, com exceção da bombeira que ficou ferida na quinta-feira na sequência de uma queda de árvore", adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Tâmega e Sousa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Uma bombeira da corporação de Resende foi atingida por uma árvore de grande porte na quinta-feira, ficando ferida com gravidade.

O alerta para o fogo que deflagrou na localidade de Barrô, concelho de Resende, no distrito de Viseu, foi dado pelas 20:36 de quinta-feira.

Às 06:20 estavam no local 221 operacionais, com o apoio de 70 bombeiros.