Fogo em Sabugal mobiliza 184 bombeiros

Outra fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda adiantou que não existem povoações em perigo e que as chamas estão a lavrar numa zona de mato.O alerta foi dado às 00h35 e, segundo a página na internet da ANEPC, ÀS 06:30, o combate ao incêndio no terreno está a ser feito por 184 bombeiros, apoiados por 47 viaturas.

Até ao momento não foram acionados meios aéreos.





Risco máximo de incêndio







Mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Bragança e Vila Real apresentam esta sexta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Por causa das previsões de tempo quente e seco, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na quinta-feira para o aumento gradual do risco de incêndios rurais, especialmente no norte e centro, até sábado.



No aviso, a ANEPC recorda que até ao fim de setembro é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural, e fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.



E alerta ainda que é proibido lançar balões de mecha acesa ou foguetes ou fazer trabalhos na floresta que possam originar faíscas, devendo evitar-se, por exemplo, o uso de grades de discos.



Devido ao calor o IPMA colocou todos os distritos de Portugal continental (18) sob aviso amarelo até às 18h00 de sábado.