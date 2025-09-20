Fogo em Tondela dominado mas mantém mais de 200 operacionais

"O incêndio já entrou em resolução. Ficou dominado antes das 20:00", disse a mesma fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

O alerta aconteceu pelas 17:50, para a localidade de Caselho, na freguesia de Guardão, zona da serra do Caramulo, no concelho de Tondela, distrito de Viseu.

Segundo a mesma fonte, as chamas andaram "sempre em mato e área florestal", sem que houvesse qualquer localidade em risco.

Pelas 20:15, combatiam as chamas 212 operacionais, apoiados por 60 veículo, segundo informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).