Fogo em Tondela mobiliza mais de 200 operacionais e sete meios aéreos

"É um incêndio em mato e área florestal e não há qualquer localidade em risco", disse a mesma fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

O alerta aconteceu pelas 17:50, para a localidade de Caselho, na freguesia de Guardão, zona da serra do Caramulo, no concelho de Tondela, distrito de Viseu.

Pelas 19:15, combatiam as chamas 229 operacionais, apoiados por 59 veículos e sete meios aéreos, segundo informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).