Fogo em Tondela mobiliza mais de 200 operacionais e sete meios aéreos
Um incêndio em mato e área florestal, em Tondela, estava a mobilizar pelas 19:00 mais de 200 operacionais e sete meios aéreos, disse hoje à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
"É um incêndio em mato e área florestal e não há qualquer localidade em risco", disse a mesma fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.
O alerta aconteceu pelas 17:50, para a localidade de Caselho, na freguesia de Guardão, zona da serra do Caramulo, no concelho de Tondela, distrito de Viseu.
Pelas 19:15, combatiam as chamas 229 operacionais, apoiados por 59 veículos e sete meios aéreos, segundo informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).