Fogo em Torre de Moncorvo alastrou para Carrazeda de Ansiães em duas frentes

Em declarações à Lusa, o 2.º comandante sub-regional do Douro, José Requeijo, adiantou que esta noite o incêndio está com duas frentes ativas, que já estão no concelho de Carrazeda de Ansiães, também no distrito de Bragança, junto às aldeias de Pinhal do Douro e Coleja, onde estão concentrados os meios de combate às chamas.

"O incêndio está a progredir com bastante intensidade com duas frentes ativas, em direção às aldeias de Pinhal do Douro e Coleja, em Carrazeda de Ansiães, onde está o nosso foco a fazer proteção às habitações, mas também na aldeia da Lousa, no concelho de Torre de Moncorvo", explicou.

Segundo o operacional, não há pessoas ou bens em perigo e a população está confinada e segura nas aldeias, numa operação que envolve a GNR.

"O incêndio reacendeu cerca das 19:00, com uma frente ativa que se dirigia para aldeia da Lousa e, devido à intensidade do reacendimento, acabou por passar para o concelho de Carrazeda de Ansiães, apesar de os meios estarem posicionados no terreno devido aos difíceis acessos", salientou José Requeijo.

O responsável antecipou uma noite de muito trabalho, "porque se prioriza a defesa das populações, face ao avanço do fogo".

"Agora há que adotar uma nova estratégia de combate ao fogo para fazer a proteção de bens e pessoas já que chamas ardem com bastante intensidade", reforçou.

O incêndio, que deflagrou pelas 18:50 de sábado no concelho de Torres de Moncorvo, no distrito de Bragança, em zona de mato, tinha entrado em fase de resolução cerca das 10:00.

De acordo com informações então prestadas pela Proteção Civil, ao início da manhã 80% do perímetro do fogo já estava dominado.

Segundo a página oficial da Autoridade Nacional da Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 22:50 o combate às chamas envolvia 318 operacionais, apoiados por 105 veículos.