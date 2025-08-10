Fogo em Trancoso reativa-se e mobiliza oito meios aéreos

"O incêndio está novamente ativo e, neste momento, não há localidades em risco, mas está a dirigir-se em direção a alguns locais isolados, com casas dispersas", disse a fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil Beiras e Serra da Estrela.

O alerta deste incêndio que lavra em Frexes, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, foi dado pelas 17:21 deste sábado, dia 09, e durante a manhã de hoje entrou em fase de resolução.

Pelas 14:10 de hoje, o incêndio mobilizava 333 operacionais apoiados por 104 veículos e oito meios aéreos.