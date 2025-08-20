Fogo em Vila Flor mantém uma frente ativa mas perdeu intensidade

Em declarações à agência Lusa, Pedro Lima afirmou que ainda se mantém uma frente ativa "medonha" e "bastante grande", no "fundo da aldeia" de Vale Frechoso, em Vila Flor, mas agora lavra com "muito menos intensidade" e em direção a uma área que já ardeu na segunda-feira.

O vento, que tem estado a dificultar o trabalho dos bombeiros, também acalmou, indicou o autarca.

"No concelho de Vila Flor já estamos um bocadinho mais tranquilos", referiu.

No concelho de Alfândega da Fé, também no distrito de Bragança, há igualmente a registar uma frente ativa na freguesia de Eucísia, estando o fogo a dirigir-se para o Itinerário Complementar (IC) 5, onde a estrada está cortada entre Junqueira e Alfândega da Fé, indicou o vice-presidente da União das Freguesias de Eucísia, Gouveia e Valverde.

"Há aqui uma janela de oportunidade para apagarem o fogo", disse Miguel Vieira, que acrescentou que os bombeiros estão na estrada para conseguirem apanhar o incêndio que está a "diminuir a intensidade".

No entanto, o autarca receia queFogo o panorama possa mudar porque o fogo já esteve apagado, mas reacendeu.

"Nós já o vimos apagado e, de um momento para o outro, reacendeu, tudo mudou. É só o vento mudar e o cenário muda", disse.

O incêndio que deflagrou em Mirandela, no domingo, chegou a várias aldeias do concelho de Vila Flor, como Trindade, Benlhevai, Valbom, Santa Comba da Vilariça e Vale Frechoso.

Também chegou ao concelho de Alfândega da Fé, às localidades de Vilares da Vilariça, Vilarelhos, Valverde e Eucísia.

Pelas 23:15 combatiam aquele incêndio 350 operacionais e 118 veículos, segundo a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.