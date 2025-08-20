Fogo em Vila Flor mantém uma frente ativa mas perdeu intensidade
O fogo que lavra no concelho de Vila Flor, no distrito de Bragança, mantém uma frente ativa, mas perdeu intensidade, estando a dirigir-se a uma área que já ardeu na segunda-feira, disse hoje o presidente da Câmara.
Em declarações à agência Lusa, Pedro Lima afirmou que ainda se mantém uma frente ativa "medonha" e "bastante grande", no "fundo da aldeia" de Vale Frechoso, em Vila Flor, mas agora lavra com "muito menos intensidade" e em direção a uma área que já ardeu na segunda-feira.
O vento, que tem estado a dificultar o trabalho dos bombeiros, também acalmou, indicou o autarca.
"No concelho de Vila Flor já estamos um bocadinho mais tranquilos", referiu.
No concelho de Alfândega da Fé, também no distrito de Bragança, há igualmente a registar uma frente ativa na freguesia de Eucísia, estando o fogo a dirigir-se para o Itinerário Complementar (IC) 5, onde a estrada está cortada entre Junqueira e Alfândega da Fé, indicou o vice-presidente da União das Freguesias de Eucísia, Gouveia e Valverde.
"Há aqui uma janela de oportunidade para apagarem o fogo", disse Miguel Vieira, que acrescentou que os bombeiros estão na estrada para conseguirem apanhar o incêndio que está a "diminuir a intensidade".
No entanto, o autarca receia queFogo o panorama possa mudar porque o fogo já esteve apagado, mas reacendeu.
"Nós já o vimos apagado e, de um momento para o outro, reacendeu, tudo mudou. É só o vento mudar e o cenário muda", disse.
O incêndio que deflagrou em Mirandela, no domingo, chegou a várias aldeias do concelho de Vila Flor, como Trindade, Benlhevai, Valbom, Santa Comba da Vilariça e Vale Frechoso.
Também chegou ao concelho de Alfândega da Fé, às localidades de Vilares da Vilariça, Vilarelhos, Valverde e Eucísia.
Pelas 23:15 combatiam aquele incêndio 350 operacionais e 118 veículos, segundo a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.