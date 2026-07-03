Fogo em Vouzela complica-se com cinco frentes ativas

As chamas já se propagaram para os concelhos de Oliveira de Frades e Águeda.

Pelas 7h30 estavam no terreno 885 operacionais, apoiados por 276 meios terrestres e um meio aéreo.



Segundo o adjunto do comando dos bombeiros voluntários de Vouzela Pedro Mateus, as condições climatéricas, nomeadamente o vento, têm dificultado o combate ao incêndio e neste momento o fogo está com cinco frentes ativas.

Este responsável adiantou também que há aldeias próximas, mas que, para já, serão apenas protegidas, não sendo equacionada a retirada das populações neste momento.

Segundo explicou à agência Lusa o comandante José Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), já se registaram ferimentos em três bombeiros, e num civil que ficou ferido com queimaduras e foi transportado ao hospital.

Este incêndio já obrigou ao corte da linha ferroviária do Vouga entre Mourisca do Vouga e Águeda, destruiu um veículo dos bombeiros e alguns anexos agrícolas e provocou ainda alguns danos em habitações.

Ao início da manhã, os quatro maiores incêndios ativos no país mobilizavam mais de 1200 operacionais, sendo o incêndio em Vouzela aquele que está a levantar maiores preocupações.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou o combate a estes quatro incêndios - nos concelhos de Cinfães, Barcelos, Castelo de Paiva e Vouzela - será entretanto reforçado com meios aéreos.

(com Lusa)