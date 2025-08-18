Fogo está a "querer entrar" em Unhais da Serra

Em declarações à agência Lusa, pelas 18:10, o presidente do município da Covilhã, Vitor Pereira, disse estar "muito preocupado e aflito" com a situação que se vive no concelho.

"Já não há palavras para caracterizar isto. Temos o fogo a lavrar e a querer entrar em Unhais da Serra. Também anda no Barco, Ourondo, Casegas, São Jorge da Beira, Grade. Já não tenho adjetivos", desabafou.

Vitor Pereira encontrava-se no Quartel dos Bombeiros da Covilhã, à espera da chegada do corpo de Daniel Agrelo, o bombeiro que morreu no domingo, num acidente de viação quando se deslocava para um incêndio rural e cujo velório decorre hoje, a partir das 18:30, nas instalações dos voluntários da Covilhã.