Fogo na Aldeia de Sirarelhos, concelho de Vila Real, não deixou dormir a população

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

As chamas deflagraram no sábado à noite e têm ameaçado várias localidades na zona da serra do Alvão.



Esta madrugada, o incêndio aproximou-se do lugar de Currais, na freguesia de Pena, com populares e bombeiros a tentarem conter o avanço do fogo, um momento testemunhado pela repórter da RTP Soraia Ramos.



A esta hora, há dois grandes incêndios ativos.



Um deles em Celorico de Basto, no distrito de Braga.



Mais de 320 bombeiros estão a tentar conter as chamas, com o apoio de uma centena de viaturas terrestres, no incêndio que começou ao fim da tarde de sábado perto de Arnóia.



Todo o norte do território continental está pintado de vermelho, com os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, com o aviso máximo de elevadas temperaturas, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Portugal está em situação de alerta até à próxima quinta-feira, devido à previsão de tempo quente ao longo da semana.



Estão proibidas uma série de atividades, nomeadamente queimas e queimadas, trabalhos com máquinas em zonas florestais e rurais, bem como lançamento de fogo-de-artifício.