Fogo na Covilhã destrói pinhal que escapou às chamas em 2022

O alerta foi dado às 21:49 de terça-feira e o coordenador municipal de proteção civil, Luís Marques, informou que entrou em resolução cerca das 04:00.

Às 10:00, estavam a ser feitos trabalhos de consolidação.

"É uma zona com muito declive, muita dificuldade, com trabalho apeado e também com trabalho com máquinas e linhas de mangueira, para se fazer um rescaldo em todo o perímetro do incêndio", explicou, em declarações à agência Lusa, Luís Marques.

Segundo o também comandante dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, a principal dificuldade no combate às chamas foi o vento e a falta de acessos.

De acordo com Luís Marques, se os trabalhos decorrerem como o esperado, é previsível que o incêndio entre em fase de conclusão "possivelmente ao final do dia".

O coordenador municipal de proteção civil disse que ainda não foi possível apurar a área ardida e adiantou que o fogo esteve próximo das casas em Gibraltar, anexa da freguesia do Teixoso, "mas nunca colocou em perigo nenhuma habitação".

O que ardeu "foi sobretudo pinhal adulto, uma zona que ficou verde no incêndio de 2022" na serra da Estrela.

Durante a manhã de hoje, um meio aéreo esteve a operar na área.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 10:10 encontravam-se mobilizados para este fogo no distrito de Castelo Branco 86 operacionais, acompanhados por 26 viaturas.