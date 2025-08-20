Fogo na Covilhã obriga ao confinamento da população de Vale da Cerdeira
A população de Vale de Cerdeira, na freguesia de São Jorge da Beira, Covilhã, está confinada no local de refúgio e o fogo agravou-se, sobretudo junto ao Peso, Vales do Rio, Dominguizo e Tortosendo, informou a Câmara.
"Face à situação de fogo que se regista no concelho [Covilhã], informa-se que as condições no terreno se agravaram, pelo que se pede a máxima precaução às populações das zonas afetadas", informou, na sua página da rede social de Facebook, o município da Covilhã.
Segundo a nota publicada pelas 13:35, a autarquia lançou ainda um alerta de precaução para as localidades de Peso, Vales do Rio, Dominguizo e Tortosendo.
A agência Lusa tem tentado o contacto telefónico com o presidente da Câmara da Covilhã, Vitor Pereira, mas até ao momento não foi possível.
Este incêndio, que começou na quarta-feira em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).