Fogo na Covilhã obriga ao confinamento da população de Vale da Cerdeira

"Face à situação de fogo que se regista no concelho [Covilhã], informa-se que as condições no terreno se agravaram, pelo que se pede a máxima precaução às populações das zonas afetadas", informou, na sua página da rede social de Facebook, o município da Covilhã.

Segundo a nota publicada pelas 13:35, a autarquia lançou ainda um alerta de precaução para as localidades de Peso, Vales do Rio, Dominguizo e Tortosendo.

A agência Lusa tem tentado o contacto telefónico com o presidente da Câmara da Covilhã, Vitor Pereira, mas até ao momento não foi possível.

Este incêndio, que começou na quarta-feira em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).