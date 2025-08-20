Fogo na Covilhã progride com grande intensidade para Dominguizo e Vales do Rio

Numa nota enviada à agência Lusa, o município da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, referiu que as condições de combate ao fogo "estão ainda mais difíceis" e que a frente de Taliscas progride em direção às localidades de Dominguizo e Vales do Rio "com grande intensidade".

A autarquia apelou ainda às populações, sobretudo, das zonas mais afetadas, para permanecerem em locais seguros e para adotarem comportamentos de autoproteção.

Este incêndio, que começou na quarta-feira em Arganil, no distrito de Coimbra, já atingiu três concelhos do distrito de Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).